Villa La Angostura se suma al Día Mundial y Municipal de la Prevención del Suicidio.

La Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Secretaría de Ciudadania y Comunidades Saludables junto a el Área de Diversidad invita a la comunidad a participar este miércoles 10 de septiembre de la jornada de concientización en el marco del Día Mundial y Municipal de la Prevención del Suicidio.

La actividad se llevará a cabo en la Avenida Arrayanes, en 2 horarios de 10 a 12 hs y de 16 a 18 hs, donde se entregarán lazos naranjas y folletería con información. Acompaña esta iniciativa la Dirección de Viveros dependiente de la Secretaría de Atención al Vecino con la entrega de plantines del Vivero Municipal.

El lazo naranja simboliza la vida y la esperanza. Por eso, se invita a los vecinos a sumarse a esta acción colocando una cinta, globo o lazo naranja en sus hogares, autos o mochilas como muestra de apoyo y visibilización.