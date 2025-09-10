Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables Secretaría de Atención al Vecino

Villa La Angostura se suma al Día Mundial y Municipal de la Prevención del Suicidio.

Sep 9, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Secretaría de Ciudadania y Comunidades Saludables junto a el Área de Diversidad invita a la comunidad a participar este miércoles 10 de septiembre de la jornada de concientización en el marco del Día Mundial y Municipal de la Prevención del Suicidio.

La actividad se llevará a cabo en la Avenida Arrayanes, en 2 horarios de 10 a 12 hs y de 16 a 18 hs, donde se entregarán lazos naranjas y folletería con información. Acompaña esta iniciativa la Dirección de Viveros dependiente de la Secretaría de Atención al Vecino con la entrega de plantines del Vivero Municipal.

El lazo naranja simboliza la vida y la esperanza. Por eso, se invita a los vecinos a sumarse a esta acción colocando una cinta, globo o lazo naranja en sus hogares, autos o mochilas como muestra de apoyo y visibilización.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Zoonosis

La Dirección de Zoonosis, llevara a cabo la inscripción para castraciónes.

Sep 9, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Avanza la Reforma del Código Civil, Comercial y de Familia: Reunión clave en la Región de los Lagos del Sur.

Sep 9, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Se abre el registro de oposición de Obra Pública y Contribución por Mejora a la Obra de Suministro de Energía Eléctrica y Alumbrado Público al lote NC 16-20-069-3764 Macrolote 6.

Sep 9, 2025

Otras noticias

Cultura

Agenda Cultural de la Semana.

10 septiembre, 2025 Prensa Vla
Desarrollo Social

La Dirección de Desarrollo Local de la Municipalidad de Villa La Angostura, organiza el 4° Encuentro de Plantas para la Salud.

10 septiembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré: Habilitado.

10 septiembre, 2025 Prensa Vla
Concejo Deliberante Secretaría de Gobierno

La Secretaría de Gobierno presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para fomentar el empleo local con beneficios tributarios.

9 septiembre, 2025 Prensa Vla