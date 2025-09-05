Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

¿Que hacer ante una situación de violencia de Género?

Sep 5, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del Área de la Mujer y la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, recuerda a la comunidad que existen líneas de atención y equipos de acompañamiento disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

📞 Línea 148 – gratuita, confidencial y permanente.

📞 Región Sur: 299-4276783.

En Villa La Angostura también podés comunicarte al 2944-241614 o acercarte a las oficinas de la DINAF, en Huiliches 41, donde profesionales brindan asesoramiento y acompañamiento.

Asimismo, se recuerda que la denuncia es un derecho y puede realizarse en la comisaría más cercana, en la Oficina de Violencia del Poder Judicial o en el Juzgado de Paz, aunque no es obligatoria para acceder a los dispositivos de asistencia.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Prevencion y cuidados frente al Hantavirus.

Sep 4, 2025
Dirección de Bromatologia Municipalidad de Villa la Angostura

El Área de Bromatología Municipal, como todos los meses, lleva a cabo la capacitación para la obtención del Carnet de Manipulación segura de alimentos.

Sep 3, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura invita a participar del Taller sobre Diversidad y Discriminación, que se llevará a cabo este viernes en el Centro de Convenciones.

Sep 2, 2025

Otras noticias

Comunicado Oficina de Empleo

La Oficina de Empleo brinda nuevos cursos de capacitación.

5 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

¿Que hacer ante una situación de violencia de Género?

5 septiembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Convocatoria Abierta Psicólogo/a para el CET

5 septiembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Informe Paso Fronterizo Cardenal Samoré

5 septiembre, 2025 Prensa Vla