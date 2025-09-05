¿Que hacer ante una situación de violencia de Género?

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del Área de la Mujer y la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, recuerda a la comunidad que existen líneas de atención y equipos de acompañamiento disponibles las 24 horas, los 365 días del año.

📞 Línea 148 – gratuita, confidencial y permanente.

📞 Región Sur: 299-4276783.

En Villa La Angostura también podés comunicarte al 2944-241614 o acercarte a las oficinas de la DINAF, en Huiliches 41, donde profesionales brindan asesoramiento y acompañamiento.

Asimismo, se recuerda que la denuncia es un derecho y puede realizarse en la comisaría más cercana, en la Oficina de Violencia del Poder Judicial o en el Juzgado de Paz, aunque no es obligatoria para acceder a los dispositivos de asistencia.