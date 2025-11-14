Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Ferrari Cavalcade Adventure 2025 llega a Villa La Angostura.

Nov 14, 2025

Ferrari Cavalcade 2025, organizado por Canossa Events SRL y Ferrari SpA, llega a Villa La Angostura como uno de los puntos de encuentro y exhibición del exclusivo convoy compuesto por 55 vehículos Ferrari, acompañados por móviles de apoyo y personal técnico de la organización.

El próximo martes 18 de noviembre de 2025, la caravana ingresará a la localidad por la Ruta Nacional N.º 40, continuando su recorrido hasta la Av. Arrayanes, donde se realizará una parada de exhibición pública.

Ingreso y recorrido

Ingreso a Villa La Angostura por RN 40

Desplazamiento por vías principales hasta Av. Arrayanes

Exhibición en el tramo comprendido entre Boulevard Nahuel Huapi y Cerro Inacayal

Horario estimado de exhibición: 11:00 a 12:00 horas

Cortes temporales de tránsito

Con el fin de garantizar la seguridad vial y el normal desarrollo del evento, se informa a la comunidad que se implementará:

Corte temporal de tránsito en Av. Arrayanes

Horario del corte: 10:15 a 12:30 horas

Operativo coordinado por Tránsito Municipal, Policía Provincial y Defensa Civil

Se solicita a vecinos, comercios y visitantes tomar los recaudos necesarios y respetar las indicaciones del personal a cargo.

La Municipalidad agradece la colaboración de la comunidad y celebra la llegada de este prestigioso evento internacional que vuelve a posicionar a Villa La Angostura como un destino destacado.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Apertura de sobres de la Licitación Pública para la adquisición de 5 vehículos nuevos, destinados a distintas áreas municipales.

Nov 14, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Oficina de Empleo Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Comenzó el Curso de Inteligencia Artificial aplicada a Negocios en Villa La Angostura.

Nov 13, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura, informa que se encuentra hablitada la venta del Pliego de Bases y Condiciones correspondiente al Llamado a Concurso N° 02/2025, destinado a la concesión de tres (3) licencias de taxis y una (1) licencia de remisse.

Nov 13, 2025

Otras noticias

Comunicado

La Secretaría de Servicios Públicos Informa – Baja de presión de agua en Barrio Alto Manzano.

14 noviembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Tu Voz Cuenta, para que construyamos la villa que queremos.

14 noviembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

“Criar entre Algoritmos” una charla abierta a toda la comunidad

14 noviembre, 2025 Prensa Vla
Centro de Convenciones

Científicos del mundo se reúnen en Villa La Angostura para debatir sobre la enfermedad de Parkinson.

14 noviembre, 2025 Prensa Vla