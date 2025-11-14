Ferrari Cavalcade Adventure 2025 llega a Villa La Angostura.

Ferrari Cavalcade 2025, organizado por Canossa Events SRL y Ferrari SpA, llega a Villa La Angostura como uno de los puntos de encuentro y exhibición del exclusivo convoy compuesto por 55 vehículos Ferrari, acompañados por móviles de apoyo y personal técnico de la organización.

El próximo martes 18 de noviembre de 2025, la caravana ingresará a la localidad por la Ruta Nacional N.º 40, continuando su recorrido hasta la Av. Arrayanes, donde se realizará una parada de exhibición pública.

Ingreso y recorrido

Ingreso a Villa La Angostura por RN 40

Desplazamiento por vías principales hasta Av. Arrayanes

Exhibición en el tramo comprendido entre Boulevard Nahuel Huapi y Cerro Inacayal

Horario estimado de exhibición: 11:00 a 12:00 horas

Cortes temporales de tránsito

Con el fin de garantizar la seguridad vial y el normal desarrollo del evento, se informa a la comunidad que se implementará:

Corte temporal de tránsito en Av. Arrayanes

Horario del corte: 10:15 a 12:30 horas

Operativo coordinado por Tránsito Municipal, Policía Provincial y Defensa Civil

Se solicita a vecinos, comercios y visitantes tomar los recaudos necesarios y respetar las indicaciones del personal a cargo.

La Municipalidad agradece la colaboración de la comunidad y celebra la llegada de este prestigioso evento internacional que vuelve a posicionar a Villa La Angostura como un destino destacado.