El Intendente Javier Murer recibió a Deportistas Angosturenses, que representarán a Argentina en el Freeride internacional, esqui fuera de pista.

El Intendente Javier Murer, junto al Secretario de Gobierno, Lic. Juan Pablo Naretti, recibió en su despacho a Álvaro Llul, Constanza Solveira, Benjamin Perri, representantes del Club Andino Villa La Angostura (CAVLA) para dialogar sobre la participación internacional en que representarán a Villa la Angostura y a la Argentina en competencias de freeride de nivel mundial durante el 2026.

Los deportistas y sus competencias internacionales son:

Constanza Solveira

• 2° lugar en el ranking sudamericano de freeride femenino U19 2025

• Clasificada a las Finales Americanas de Freeride en Kicking Horse, Canadá, donde competirá en abril de 2026

Benjamín Perri

• 1° lugar en el ranking sudamericano de freeride masculino U19

• Clasificado a las Finales Americanas de Freeride en Kicking Horse, Canadá, abril de 2026

Álvaro Llull

• 1° lugar en el ranking IFSA masculino U19

• Clasificado al Freeride Junior World Championships, que se disputará en Kappl, Austria, en enero de 2026

Dante Ginaca

• Campeón Sudamericano en 2023 y 2024• 5° puesto en las IFSA Challenger Series 2025

• Clasificado al Mundial de Freeride (FIS Freeride World Championships), que se realizará en Ordino Arcalís, Andorra, en febrero de 2026

El Intendente Javier Murer destacó “el esfuerzo, la constancia y el gran nivel que estos jóvenes vienen demostrando, llevando el nombre de Villa La Angostura y de Neuquén al plano internacional”. Asimismo, subrayó la importancia de apoyar a los clubes y deportistas locales en su crecimiento y proyección.

Las autoridades municipales confirmaron su compromiso y la entrega de un aporte económico para colaborar con los gastos de viaje.

Con este aporte, la Municipalidad reafirma su compromiso con el deporte y con el acompañamiento a los talentos locales que representarán a la comunidad en Canadá, Austria y Andorra.