Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer recibió a Deportistas Angosturenses, que representarán a Argentina en el Freeride internacional, esqui fuera de pista.

Nov 17, 2025

El Intendente Javier Murer, junto al Secretario de Gobierno, Lic. Juan Pablo Naretti, recibió en su despacho a Álvaro Llul, Constanza Solveira, Benjamin Perri, representantes del Club Andino Villa La Angostura (CAVLA) para dialogar sobre la participación internacional en que representarán a Villa la Angostura y a la Argentina en competencias de freeride de nivel mundial durante el 2026.

Los deportistas y sus competencias internacionales son:

Constanza Solveira

• 2° lugar en el ranking sudamericano de freeride femenino U19 2025

• Clasificada a las Finales Americanas de Freeride en Kicking Horse, Canadá, donde competirá en abril de 2026

Benjamín Perri

• 1° lugar en el ranking sudamericano de freeride masculino U19

• Clasificado a las Finales Americanas de Freeride en Kicking Horse, Canadá, abril de 2026

Álvaro Llull

• 1° lugar en el ranking IFSA masculino U19

• Clasificado al Freeride Junior World Championships, que se disputará en Kappl, Austria, en enero de 2026

Dante Ginaca

• Campeón Sudamericano en 2023 y 2024• 5° puesto en las IFSA Challenger Series 2025

• Clasificado al Mundial de Freeride (FIS Freeride World Championships), que se realizará en Ordino Arcalís, Andorra, en febrero de 2026

El Intendente Javier Murer destacó “el esfuerzo, la constancia y el gran nivel que estos jóvenes vienen demostrando, llevando el nombre de Villa La Angostura y de Neuquén al plano internacional”. Asimismo, subrayó la importancia de apoyar a los clubes y deportistas locales en su crecimiento y proyección.

Las autoridades municipales confirmaron su compromiso y la entrega de un aporte económico para colaborar con los gastos de viaje.

Con este aporte, la Municipalidad reafirma su compromiso con el deporte y con el acompañamiento a los talentos locales que representarán a la comunidad en Canadá, Austria y Andorra.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

Ferrari Cavalcade Adventure 2025 llega a Villa La Angostura.

Nov 14, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Apertura de sobres de la Licitación Pública para la adquisición de 5 vehículos nuevos, destinados a distintas áreas municipales.

Nov 14, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Oficina de Empleo Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

Comenzó el Curso de Inteligencia Artificial aplicada a Negocios en Villa La Angostura.

Nov 13, 2025

Otras noticias

Deportes Secretaria de Turismo

La Secretaría de Turismo y Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura informa la lista de deportistas liberados para participar en la carrera Gran Fondo 7 Lagos.

17 noviembre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

La Secretaría de Servicios Públicos Informa – Baja de presión de agua en Barrio Las Balsas.

17 noviembre, 2025 Prensa Vla
Centro de Convenciones

Comenzó en Villa La Angostura el “Patagonia Synuclein Workshop 2025”

17 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

El Intendente Javier Murer recibió a Deportistas Angosturenses, que representarán a Argentina en el Freeride internacional, esqui fuera de pista.

17 noviembre, 2025 Prensa Vla