Apertura de sobres de la Licitación Pública para la adquisición de 5 vehículos nuevos, destinados a distintas áreas municipales.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que en el día de ayer se llevó adelante la apertura de sobres correspondiente al Decreto Nº 2479/2025, mediante el cual se promulga la Ordenanza Nº 4294/25, que aprueba el pliego de bases y condiciones generales del Llamado a Licitación Pública para la adquisición de cinco vehículos nuevos destinados a distintas áreas municipales.

El proceso se realizó en el marco del Expediente Nº 283-SHyMM-2025, garantizando la transparencia administrativa y el cumplimiento de la normativa vigente.

Durante el acto estuvieron presentes el Secretario de Hacienda y Modernización, Pablo Cabrera, el Subsecretario del área, Julián Dorré, y la Auditora Municipal, Roxana Beatriz Diez, como Veedora del proceso para garantizar la transparencia del proceso. Cómo así también concejales de los distintos bloques que componen el Honorable Concejo Deliberante de nuestra localidad, quienes se acercaron para dar seguimiento institucional al proceso licitatorio.

Asimismo, participo solamente uno de los dos oferentes que presentaron sus propuestas: Nipón Car y Pirerayen, cuyas ofertas quedaron registradas para su correspondiente evaluación técnica y administrativa.

Se informa además que hoy, viernes 14 de noviembre, se llevará a cabo la Junta Evaluadora en el Centro de Congresos y Convenciones, con los miembros de la junta y la Auditora Municipal, a fin de continuar con el proceso de análisis y adjudicación.

La Municipalidad continúa avanzando en la renovación y fortalecimiento de su flota vehicular con el objetivo de mejorar los servicios y optimizar las tareas operativas en beneficio de la comunidad.