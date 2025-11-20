Feria de Emprendedores – 21 y 22 de noviembre en Plaza Los Pioneros

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del área de Desarrollo Local, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Feria de Emprendedores, que se realizará los días 21 y 22 de noviembre en Plaza Los Pioneros, de 16 a 20 horas.

El evento contará con la presencia de emprendedores locales de diversos rubros, quienes ofrecerán productos artesanales, gastronómicos y manufacturas regionales, promoviendo el comercio local y el encuentro comunitario.

Cronograma

Viernes 21 de noviembre

17 hs: Taller para las infancias: Armá tu pulsera de Argentina.

18 hs: Presentación del Grupo Renacer (ballet folclórico).

Sábado 22 de noviembre

17 hs: Taller para las infancias: Pinto mi maceta.

18 hs: Presentación del Grupo Sembradores de Tradición.

19 hs: Show de Raíces VLA.

La feria es una oportunidad para apoyar a los emprendedores locales, disfrutar de propuestas culturales y compartir una tarde en familia.