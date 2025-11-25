Angostura Informa

Se realizó una nueva edición de la Feria de Emprendedores en Plaza Los Pioneros

Nov 24, 2025

Durante el fin de semana se llevó adelante una nueva edición de la Feria de Emprendedores, organizada por la Municipalidad de Villa La Angostura a través de Desarrollo Local.

El encuentro tuvo lugar en la Plaza Los Pioneros y reunió a numerosos emprendedores de la localidad, quienes ofrecieron artesanías, productos regionales, textiles y propuestas gastronómicas, consolidando este espacio como un punto clave para el impulso de la economía local.

A lo largo de ambas jornadas se desarrollaron talleres para las infancias, así como también se presentaron distintos grupos de música y danza folklórica, que acompañaron la feria con espectáculos para toda la familia.

Desde la Municipalidad se destacó la participación de los emprendedores y el acompañamiento constante de vecinos y visitantes, quienes se acercaron a disfrutar de un ambiente comunitario, creativo y de promoción de la producción local.

By Prensa Vla

