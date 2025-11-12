Angostura Informa

Educación

Expo Arte del Jardín Mundo Feliz en el Museo de Arte Contemporáneo ” Conrad Meier” de Villa la Angostura.

Nov 12, 2025

El Jardín Materno Infantil Mundo Feliz presenta a partir de hoy y hasta el 19 de noviembre, una exposición de obras creadas por sus pequeños alumnos, quienes trabajaron durante todo el año para llegar a este día en donde presentan sus obras.
El Intendente de Villa la Angostura, Javier Murer, acompañando por el Secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti, junto a la Secretaria de Ciudadanía, Paula Zunino, estuvieron presentes en la inauguración de la muestra de Arte del Jardín Materno Infantil, Mundo Feliz.
La muestra se exhibe en el Museo de Arte Contemporáneo, “Conrad Meier”, de nuestra localidad, el cual se encuentra ubicado en la calle Cerro Centinela 325. Dentro del programa de la noche que incluyó música para acompañar la exitosa y participativa inauguración.

Detalles del MAC Dirección:
Cerro Centinela 325
Horario habitual:
martes a sábado, 08:00 hs a 20:00h.
Contacto: 
+ 54 9 294 438 9652 / mac@villalaangostura.gov.ar

By Prensa Vla

