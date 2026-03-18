Villa La Angostura contará con un Centro de Iniciación Artística.

El Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE) aprobó este lunes la creación del Centro de Iniciación Artística N° 11 en Villa La Angostura, una iniciativa pública y gratuita que satisface una demanda de más de 10 años de esa comunidad de contar con un espacio dedicado a la enseñanza de diversos lenguajes artísticos.

La respuesta, largamente esperada por los habitantes de esa ciudad, busca generar oportunidades de desarrollo artístico integral para una gran cantidad de niños, adolescentes y adultos interesados en transitar estos trayectos de formación en su propia localidad.

En la actualidad, quienes desean acceder a este tipo de educación se ven obligados a trasladarse a San Martín de los Andes, o incluso a otras ciudades, debido a la notoria ausencia de espacios formativos en disciplinas artísticas en la propia villa. Esta situación genera una barrera significativa, que incluye limitaciones económicas o dificultades de transporte.

Entre los fundamentos de esta creación se destaca que la educación artística en estos centros no solo proporciona el conocimiento y la técnica, sino que también fomenta la creatividad, la motivación, respuestas tanto cognitivas como físicas diversas, la expresión personal y el trabajo en equipo; atendiendo a la diversidad y a la demanda de los y las estudiantes según sus saberes previos.

Las horas de cursado permitirán no solo recibir instrucción, sino también participar en actividades prácticas, ensayos, presentaciones, muestras, clases abiertas, etc. lo que enriquece la experiencia educativa y promueve un aprendizaje más profundo y significativo. Además, los Centros de Iniciación Artística se relacionan con otras instituciones brindando actividades de extensión cultural, consolidando su rol en la comunidad.

El nuevo Centro de Iniciación Artística N° 11 ofrecerá Plástica, Taller Musical y Expresión Corporal para niños, Pintura Mural, Iniciación Coral; también Guitarra, Teatro, y danzas folklóricas para niños y adultos, Canto, e Instrumentos como Teclado, Violín y Guitarra; así como Fotografía para adolescentes; disciplinas para las que se crearon las horas correspondientes.

Para el funcionamiento del Centro se crearon además los cargos de director, secretario, preceptor y auxiliares de servicio.

La sesión del Cuerpo Colegiado, presidida por Glenda Temi, contó con la presencia de los vocales en representación del Poder Ejecutivo por el Nivel Inicial y Primario, Leandro Policani, y por la Rama Media, Técnica y Superior, Gastón Arana; y de las vocales en representación docente por el Nivel Inicial y Primario, Marcela Correa; y del nivel Medio, Técnico y Superior, María Luján Noé, junto con el vocal por la Comunidad, Emiliano Garay.