Estudiantes del plan FinEs pueden acceder a las Becas Gregorio Álvarez

La coordinación de Políticas Socioeducativas y Equidad del ministerio de Educación anunció que el programa provincial becas Gregorio Álvarez vuelve a estar a disposición para personas que se encuentren cursando activamente de el plan nacional FinEs, de terminalidad de la escuela secundaria, específicamente en la Línea deudores de materias edición 2025.

Se trata de estudiantes que están rindiendo materias pendientes de ese nivel, que a través del programa acceden a un acompañamiento pedagógico con tutorías. Las inscripciones al programa se encuentran abiertas hasta el 15 de agosto a través de la página www.becas.neuquen.gov.ar