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Educación Municipalidad de Villa la Angostura

Villa la Angostura, contará con el Centro de Iniciación Artística N°11.

Mar 25, 2026

En la mañana de hoy miércoles 25, el Secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti, recibió la visita de Suyai Ancina, Directora General Modalidad Artística y Verónica Crespo, Coordinadora de Niveles y Modalidades del Concejo Provincial de Educación, quienes recorrieron la Casa de la Cultura, en el marco de la creación en Villa La Angostura del Centro de Iniciación Artística.

Su creación fue aprobada por el Consejo Provincial de Educación, está decision propiciará la formación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos en diferentes disciplinas, en forma pública y gratuita.La creación del Centro de Iniciación Artística N° 11 en Villa La Angostura, es una iniciativa pública y gratuita que satisface una demanda de más de 10 años de nuestra comunidad y contara con un espacio dedicado a la enseñanza de diversos lenguajes artísticos.

En la actualidad, quienes desean acceder a este tipo de educación se ven obligados a trasladarse a San Martín de los Andes, o incluso a otras ciudades, debido a la notoria ausencia de espacios formativos en disciplinas artísticas en la propia villa. Esta situación genera una barrera significativa, que incluye limitaciones económicas o dificultades de transporte.

Entre los fundamentos de esta creación se destaca que la educación artística en estos centros no solo proporciona el conocimiento y la técnica, sino que también fomenta la creatividad, la motivación, respuestas tanto cognitivas como físicas diversas, la expresión personal y el trabajo en equipo; atendiendo a la diversidad y a la demanda de los y las estudiantes según sus saberes previos.

El nuevo Centro de Iniciación Artística N° 11, ofrecerá Plástica, Taller Musical y Expresión Corporal para niños, Pintura Mural, Iniciación Coral; también Guitarra, Teatro, y danzas folklóricas para niños y adultos, Canto, e Instrumentos como Teclado, Violín y Guitarra; así como Fotografía para adolescentes; disciplinas para las que se crearon las horas correspondientes.Para el funcionamiento del Centro se crearon además los cargos de director, secretario, preceptor y auxiliares de servicio.

La sesión del Cuerpo Colegiado, presidida por Glenda Temi, contó con la presencia de los vocales en representación del Poder Ejecutivo por el Nivel Inicial y Primario, Leandro Policani, y por la Rama Media, Técnica y Superior, Gastón Arana; y de las vocales en representación docente por el Nivel Inicial y Primario, Marcela Correa; y del nivel Medio, Técnico y Superior, María Luján Noé, junto con el vocal por la Comunidad, Emiliano Garay.

By Prensa Vla

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