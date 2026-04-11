Convocatoria docente – Centro de Iniciación Artística N° 11

Llamado excepcional para conformar listado

El Municipio de Villa La Angostura informa a la comunidad que el nuevo Centro de Iniciación Artística N° 11 abre una convocatoria excepcional para la conformación de listado docente, destinada a cubrir distintos espacios curriculares y cargos en el ámbito artístico.

Esta iniciativa busca fortalecer la propuesta educativa y cultural local, ampliando las oportunidades de formación para niños, adolescentes y adultos de la comunidad.

Requisitos para aspirantes

Los/las postulantes deberán:

Contar con la siguiente documentación cargada en el Portal Único ( https://portalunico.neuquen.edu.ar/ ) : DNI Certificado de Antecedentes Penales Nacionales Título de Nivel Superior* Cursos, conferencias, congresos u otras capacitaciones

: No encontrarse comprendidos/as en ninguna causal de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

No será requisito excluyente haber participado en llamados previos ni figurar en listados de la Junta de Clasificación Artística Ad Hoc.

*Aquellos que no cumplan con este requisito, pero sí con otro tipo de certificación y/o idoneidad, tras quedar vacante el llamado, podrán rendir PAD (Prueba de Aptitud Docente) ante Tribunal Evaluador.

Espacios curriculares

Se convoca para cubrir los siguientes talleres y áreas:

Plástica (Niños)

Pintura (Adultos)

Taller Musical (Niños)

Iniciación coral

Guitarra (Niños y Adultos)

Teatro (Niños y Adultos)

Canto I

Danzas Folklóricas (Niños y Adultos)

Instrumento Teclado I

Instrumento Violín I

Instrumento Guitarra I

Expresión Corporal (Niños)

Fotografía (Adolescentes)

Cargos

Preceptor

Inscripciones

Del 08 al 14 de abril de 2026

A través del Portal Único, en la sección “Inscripciones Online”, opción “Junta Ad Hoc Artística”. https://portalunico.neuquen.edu.ar/

Información adicional

Consultas: juntaadhocartistica@neuquen.edu.ar

Teléfono: (0299) 4494376

Los días y horarios de clases serán informados a través de la página del Consejo Provincial de Educación.

El ofrecimiento de horas se realizará en asamblea.

El listado oficial será publicado en:

https://www.neuquen.edu.ar/ad-hoc-artistica/

Localidad: Villa La Angostura

Distrito: IX

Desde el Municipio se invita a todos los interesados e interesadas a formar parte de este espacio, que promueve el acceso a la cultura, el desarrollo artístico y la participación comunitaria en nuestra localidad.