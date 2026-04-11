Convocatoria docente – Centro de Iniciación Artística N° 11

Llamado excepcional para conformar listado
El Municipio de Villa La Angostura informa a la comunidad que el nuevo Centro de Iniciación Artística N° 11 abre una convocatoria excepcional para la conformación de listado docente, destinada a cubrir distintos espacios curriculares y cargos en el ámbito artístico.
Esta iniciativa busca fortalecer la propuesta educativa y cultural local, ampliando las oportunidades de formación para niños, adolescentes y adultos de la comunidad.
Requisitos para aspirantes
Los/las postulantes deberán:
- Contar con la siguiente documentación cargada en el Portal Único (https://portalunico.neuquen.edu.ar/):
- DNI
- Certificado de Antecedentes Penales Nacionales
- Título de Nivel Superior*
- Cursos, conferencias, congresos u otras capacitaciones
- No encontrarse comprendidos/as en ninguna causal de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
- No será requisito excluyente haber participado en llamados previos ni figurar en listados de la Junta de Clasificación Artística Ad Hoc.
*Aquellos que no cumplan con este requisito, pero sí con otro tipo de certificación y/o idoneidad, tras quedar vacante el llamado, podrán rendir PAD (Prueba de Aptitud Docente) ante Tribunal Evaluador.
Espacios curriculares
Se convoca para cubrir los siguientes talleres y áreas:
- Plástica (Niños)
- Pintura (Adultos)
- Taller Musical (Niños)
- Iniciación coral
- Guitarra (Niños y Adultos)
- Teatro (Niños y Adultos)
- Canto I
- Danzas Folklóricas (Niños y Adultos)
- Instrumento Teclado I
- Instrumento Violín I
- Instrumento Guitarra I
- Expresión Corporal (Niños)
- Fotografía (Adolescentes)
Cargos
- Preceptor
Inscripciones
Del 08 al 14 de abril de 2026
A través del Portal Único, en la sección “Inscripciones Online”, opción “Junta Ad Hoc Artística”. https://portalunico.neuquen.edu.ar/
Información adicional
- Consultas: juntaadhocartistica@neuquen.edu.ar
- Teléfono: (0299) 4494376
- Los días y horarios de clases serán informados a través de la página del Consejo Provincial de Educación.
- El ofrecimiento de horas se realizará en asamblea.
- El listado oficial será publicado en:
https://www.neuquen.edu.ar/ad-hoc-artistica/
Localidad: Villa La Angostura
Distrito: IX
Desde el Municipio se invita a todos los interesados e interesadas a formar parte de este espacio, que promueve el acceso a la cultura, el desarrollo artístico y la participación comunitaria en nuestra localidad.