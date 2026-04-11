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Educación Municipalidad de Villa la Angostura

Convocatoria docente – Centro de Iniciación Artística N° 11

Abr 10, 2026

Llamado excepcional para conformar listado

El Municipio de Villa La Angostura informa a la comunidad que el nuevo Centro de Iniciación Artística N° 11 abre una convocatoria excepcional para la conformación de listado docente, destinada a cubrir distintos espacios curriculares y cargos en el ámbito artístico.

Esta iniciativa busca fortalecer la propuesta educativa y cultural local, ampliando las oportunidades de formación para niños, adolescentes y adultos de la comunidad.

Requisitos para aspirantes

Los/las postulantes deberán:

  • Contar con la siguiente documentación cargada en el Portal Único (https://portalunico.neuquen.edu.ar/):
    • DNI
    • Certificado de Antecedentes Penales Nacionales
    • Título de Nivel Superior*
    • Cursos, conferencias, congresos u otras capacitaciones
  • No encontrarse comprendidos/as en ninguna causal de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
  • No será requisito excluyente haber participado en llamados previos ni figurar en listados de la Junta de Clasificación Artística Ad Hoc.

*Aquellos que no cumplan con este requisito, pero sí con otro tipo de certificación y/o idoneidad, tras quedar vacante el llamado,  podrán rendir PAD (Prueba de Aptitud Docente) ante Tribunal Evaluador.

Espacios curriculares

Se convoca para cubrir los siguientes talleres y áreas:

  • Plástica (Niños)
  • Pintura (Adultos)
  • Taller Musical (Niños)
  • Iniciación coral
  • Guitarra (Niños y Adultos)
  • Teatro (Niños y Adultos)
  • Canto I
  • Danzas Folklóricas (Niños y Adultos)
  • Instrumento Teclado I
  • Instrumento Violín I
  • Instrumento Guitarra I
  • Expresión Corporal (Niños)
  • Fotografía (Adolescentes)

Cargos

  • Preceptor

Inscripciones

Del 08 al 14 de abril de 2026
 A través del Portal Único, en la sección “Inscripciones Online”, opción “Junta Ad Hoc Artística”. https://portalunico.neuquen.edu.ar/

Información adicional

  • Consultas: juntaadhocartistica@neuquen.edu.ar
  • Teléfono: (0299) 4494376
  • Los días y horarios de clases serán informados a través de la página del Consejo Provincial de Educación.
  • El ofrecimiento de horas se realizará en asamblea.
  • El listado oficial será publicado en:
    https://www.neuquen.edu.ar/ad-hoc-artistica/

Localidad: Villa La Angostura
Distrito: IX

Desde el Municipio se invita a todos los interesados e interesadas a formar parte de este espacio, que promueve el acceso a la cultura, el desarrollo artístico y la participación comunitaria en nuestra localidad.

By Prensa Vla

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