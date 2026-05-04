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Villa La Angostura celebró el 50° aniversario del CPEM N° 17 “Primeros Pobladores”

May 4, 2026

La comunidad educativa del CPEM N° 17 “Primeros Pobladores” celebró este sábado 2 de mayo su 50° aniversario con un emotivo acto realizado en el Salón de Usos Múltiples de la institución.
De la ceremonia participaron el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Omar Lara —quien asistió en carácter de ex alumno y ex docente—, la concejal Noelia Figueroa, directivos, ex directivos, docentes, ex docentes, estudiantes, ex alumnos y familias que forman parte de la historia del establecimiento.
Durante la jornada, se proyectó un video con material fotográfico histórico y se llevó adelante un reconocimiento a docentes y directivos que han dejado una huella significativa en la institución a lo largo de estos años.
El 50° aniversario pone en valor el paso de generaciones de vecinos y vecinas de Villa La Angostura por sus aulas, donde se han formado profesionales, trabajadores y familias que hoy contribuyen al desarrollo y crecimiento de la comunidad.
La escuela pública fue destacada como un espacio de igualdad, aprendizaje y contención, reafirmando su rol fundamental en la construcción de futuro.
Las autoridades del establecimiento agradecieron el acompañamiento de toda la comunidad a lo largo de estas cinco décadas, resaltando que este camino ha sido posible gracias al compromiso colectivo.
La celebración culminó con el tradicional corte de torta aniversario y la presentación de números artísticos.

By Prensa Vla

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