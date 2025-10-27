Angostura Informa

Encuentro lleno de voces, risas y participación en el Consejo de Niñas y Niños de Villa La Angostura

Oct 26, 2025

🌈✨ ¡Encuentro lleno de voces, risas y participación!El Consejo de Niñas y Niños de Villa La Angostura recibió a sus pares de San Martín de los Andes —Chacra 4— para compartir juegos, un almuerzo y muchas experiencias. 💬

Estos espacios, enmarcados en el proyecto Ciudad de Niñas y Niños, promueven la participación ciudadana de las infancias en la construcción de políticas públicas.

💪👧🧒Organizado por la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables de Villa La Angostura y la Dirección de Infancias y Adolescencias de la Municipalidad de San Martín de los Andes. 🏞️💫

