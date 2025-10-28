El Área de Adultos/as Mayores, dependiente de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, promueve la jornada Miradas.

El 1 de octubre se conmemora el día internacional de las personas mayores, decretado por las Naciones Unidas en 1990.

En el marco de su conmemoración, desde el Área de Adultos/as Mayores, dependiente de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, se promueve la jornada Miradas, siendo en el 2025 su cuarta edición.

El objetivo principal es visibilizar y cuestionar críticamente, a través del arte, las distintas miradas sociales hacia la vejez.

La jornada incluye exposiciones artísticas, lectura de cuentos y poesía de autoría propia, relatos de experiencias de vida, grupos de canto y dinámicas de participación activa.

Particularmente, para este año, el cierre incluye a artistas locales: LOS OLVIDAOS y Agrupación EL REENCUENTRO La jornada Miradas se realizará en el Centro de Convenciones y Arrayanes el día 28 de octubre.