Adultos Mayores Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

El Área de Adultos Mayores invita a “Hablemos de la Vida: un diálogo necesario para acompañar y prevenir”

Oct 13, 2025

Este lunes 13 de octubre, el Área de Adultos Mayores de la Municipalidad de Villa La Angostura llevara adelante la charla “Hablemos de la Vida: Un Diálogo Necesario”,en el Centro de Cuidados Infantiles (CCI) en el horarios de 16 a 17 horas, un encuentro destinado a promover la prevención del suicidio en personas mayores y generar un espacio de escucha, acompañamiento y reflexión.

La actividad se desarrolló en el marco del trabajo conjunto con el equipo de Interventores Comunitarios para la Prevención del Suicidio y el Área de Diversidad y Metamorfosis, quienes compartieron herramientas para fortalecer los vínculos sociales, detectar señales de alarma y acompañar a las personas mayores desde la empatía, el respeto y la contención.

Durante la jornada, se destacó la importancia de abrir espacios donde las personas mayores puedan expresarse, ser escuchadas y sentirse parte activa de la comunidad.

Desde el Área de Adultos Mayores se remarcó que hablar de la vida es una forma de cuidar, acompañar y prevenir, y que construir redes de apoyo es fundamental para el bienestar emocional de cada persona.

El encuentro se enmarca en las acciones que impulsa la Municipalidad de Villa La Angostura para promover la salud mental, el envejecimiento activo y el cuidado integral de las personas mayores.

📞 Línea de ayuda en crisis: 2944-921567

Tu voz importa. Tu vida importa. No estás solo.

