Convocatoria al Torneo de Vóley Mixto Joven para estudiantes de secundaria, organizado por el Área de Juventud.

Ago 12, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del Área de Juventud de la Secretaría de Deportes, invita a los estudiantes de las escuelas secundarias de la localidad a participar en el Torneo de Vóley Mixto Joven, que se llevará a cabo el 23 de agosto en el Gimnasio Adrián Mercado.

Este evento está dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años, con el objetivo de promover la actividad física, la integración y el intercambio entre los jóvenes de distintas instituciones educativas.

Es importante que cada colegio, en caso de querer involucrarse, arme sus equipos a través de los profesores de educación física y envíe los datos correspondientes al correo electrónico juventud@villalaangostura.gov.ar o acercarse a la oficina administrativa del Gimnasio Adrián Mercado para realizar las inscripciones y consultas.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura, valoramos mucho el acompañamiento del sector educativo y esperamos contar con la presencia de todas las instituciones educativas.

By Prensa Vla

