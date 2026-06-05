El Área de Bromatología brinda medidas de prevención.

Desde el Área de bromatología queremos recordar a la población las medidas de

prevención al consumir productos típicos de la época invernal como escabeches

caseros en conservas tanto de origen animal como vegetal. Alimentos ahumados,

embutidos, chacinados o salazones.



Conservas y escabeches:

Adquirir los mismos de establecimientos habilitados con su respectiva

rotulación habilitada, con numero de ABMVLA, RNPA, o habilitación de

SENASA.



rotulación habilitada, con numero de ABMVLA, RNPA, o habilitación de SENASA. La realización de escabeches caseras se recomienda no producirlas en

conservas/frascos cerrados herméticamente. Conservados a temperatura

ambiente es ideal para el desarrollo del clostridium botulinum.

conservas/frascos cerrados herméticamente. Conservados a temperatura ambiente es ideal para el desarrollo del clostridium botulinum. Prepare el escabeche de forma segura guardando en recipientes no herméticos

conservando en heladera hasta 7 días.



conservando en heladera hasta 7 días. Si elabora conservas, garantice la correcta acidificación con vinagre con PH por

debajo de 4.



debajo de 4. Se recuerda que esta prohibido la comercialización de este tipo de alimentos

sin habilitación o inspección bromatológica.

Alimentos ahumados, embutidos, chacinados o salazones:

Adquirir los mismos de establecimientos habilitados con su respectiva

rotulación habilitada, con numero de ABMVLA, RNPA, o habilitación de

SENASA.

rotulación habilitada, con numero de ABMVLA, RNPA, o habilitación de SENASA. En caso de elaboración casera de chacinados o salazones de cerdo o jabalí,

realice previamente el análisis del animal por un profesional, y realice análisis

de digestión artificial para prevenir la triquinelosis.

realice previamente el análisis del animal por un profesional, y realice análisis de digestión artificial para prevenir la triquinelosis. Se recuerda que el salado, ahumado o curado no destruyen al parasito de la

trichinella, y la cocción no es considerado un método de prevención.

trichinella, y la cocción no es considerado un método de prevención. Se recuerda que está prohibido la comercialización de este tipo de alimentos sin habilitación o inspección bromatológica.

La responsabilidad de cuidarnos es compartida. Ante consultas sobre habilitaciones o

denuncias comuníquese al teléfono 2944245039, o al correo electrónico

bromatologia@villalaangostura.gov.ar