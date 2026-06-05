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Información de Villa La Angostura

Bromatología Municipalidad de Villa la Angostura

El Área de Bromatología brinda medidas de prevención.

Jun 4, 2026

Desde el Área de bromatología queremos recordar a la población las medidas de
prevención al consumir productos típicos de la época invernal como escabeches
caseros en conservas tanto de origen animal como vegetal. Alimentos ahumados,
embutidos, chacinados o salazones.


Conservas y escabeches:

  • Adquirir los mismos de establecimientos habilitados con su respectiva
    rotulación habilitada, con numero de ABMVLA, RNPA, o habilitación de
    SENASA.
  • La realización de escabeches caseras se recomienda no producirlas en
    conservas/frascos cerrados herméticamente. Conservados a temperatura
    ambiente es ideal para el desarrollo del clostridium botulinum.
  • Prepare el escabeche de forma segura guardando en recipientes no herméticos
    conservando en heladera hasta 7 días.
  • Si elabora conservas, garantice la correcta acidificación con vinagre con PH por
    debajo de 4.
  • Se recuerda que esta prohibido la comercialización de este tipo de alimentos
    sin habilitación o inspección bromatológica.

Alimentos ahumados, embutidos, chacinados o salazones:

  • Adquirir los mismos de establecimientos habilitados con su respectiva
    rotulación habilitada, con numero de ABMVLA, RNPA, o habilitación de
    SENASA.
  • En caso de elaboración casera de chacinados o salazones de cerdo o jabalí,
    realice previamente el análisis del animal por un profesional, y realice análisis
    de digestión artificial para prevenir la triquinelosis.
  • Se recuerda que el salado, ahumado o curado no destruyen al parasito de la
    trichinella, y la cocción no es considerado un método de prevención.
  • Se recuerda que está prohibido la comercialización de este tipo de alimentos sin habilitación o inspección bromatológica.

La responsabilidad de cuidarnos es compartida. Ante consultas sobre habilitaciones o
denuncias comuníquese al teléfono 2944245039, o al correo electrónico
bromatologia@villalaangostura.gov.ar

By Prensa Vla

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