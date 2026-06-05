El Área de Bromatología brinda medidas de prevención.

Desde el Área de bromatología queremos recordar a la población las medidas de
prevención al consumir productos típicos de la época invernal como escabeches
caseros en conservas tanto de origen animal como vegetal. Alimentos ahumados,
embutidos, chacinados o salazones.
Conservas y escabeches:
- Adquirir los mismos de establecimientos habilitados con su respectiva
rotulación habilitada, con numero de ABMVLA, RNPA, o habilitación de
SENASA.
- La realización de escabeches caseras se recomienda no producirlas en
conservas/frascos cerrados herméticamente. Conservados a temperatura
ambiente es ideal para el desarrollo del clostridium botulinum.
- Prepare el escabeche de forma segura guardando en recipientes no herméticos
conservando en heladera hasta 7 días.
- Si elabora conservas, garantice la correcta acidificación con vinagre con PH por
debajo de 4.
- Se recuerda que esta prohibido la comercialización de este tipo de alimentos
sin habilitación o inspección bromatológica.
Alimentos ahumados, embutidos, chacinados o salazones:
- Adquirir los mismos de establecimientos habilitados con su respectiva
rotulación habilitada, con numero de ABMVLA, RNPA, o habilitación de
SENASA.
- En caso de elaboración casera de chacinados o salazones de cerdo o jabalí,
realice previamente el análisis del animal por un profesional, y realice análisis
de digestión artificial para prevenir la triquinelosis.
- Se recuerda que el salado, ahumado o curado no destruyen al parasito de la
trichinella, y la cocción no es considerado un método de prevención.
- Se recuerda que está prohibido la comercialización de este tipo de alimentos sin habilitación o inspección bromatológica.
La responsabilidad de cuidarnos es compartida. Ante consultas sobre habilitaciones o
denuncias comuníquese al teléfono 2944245039, o al correo electrónico
bromatologia@villalaangostura.gov.ar