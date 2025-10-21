Angostura Informa

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

Curso de Deportes Alternativos con puntaje docente.

Oct 21, 2025

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Villa La Angostura invita a docentes y estudiantes avanzados de Educación Física a participar del Curso de Deportes Alternativos, una propuesta formativa orientada a incorporar nuevas herramientas y metodologías para el trabajo en el ámbito educativo y deportivo.

Fechas: 27 y 28 de octubre
Horario: de 8 a 12 hs y de 14 a 17 hs (ambos días por acreditación)
Lugar: Gimnasio Adrián Mercado
Inscripción:

https://forms.gle/dZTi2oBHwZ5tiUVs8

El curso cuenta con puntaje docente otorgado por el Consejo Provincial de Educación y es organizado en conjunto entre la Municipalidad de Villa La Angostura y el Instituto Superior de Formación Docente N°2 – Profesorado de Educación Física de Chos Malal.

Desde la Secretaría de Deportes seguimos promoviendo la capacitación continua, el intercambio profesional y el desarrollo de nuevas propuestas que fortalezcan el crecimiento del deporte y la educación física en nuestra localidad.

