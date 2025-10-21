Reunión de coordinación entre el Municipio y el Ejército Argentino por las elecciones.

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, mantuvo una reunión con integrantes del Ejército Argentino con el objetivo de coordinar la logística de custodias en las escuelas durante el desarrollo de las próximas elecciones.

Del encuentro participaron el Intendente Javier Murer, la Viceintendente Tamara Martinez, el secretario de Seguridad y Ordenamiento Vial, Gabriel Ormeño, y por parte del Ejército Argentino, el mayor Alejandro Taubenschlag Mone Ruiz y el capitán Fulvio Ricchini, pertenecientes al Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4 con asiento en San Martín de los Andes.

Durante la reunión se definieron los lineamientos de trabajo conjunto para garantizar un operativo ordenado, seguro y eficiente en los distintos establecimientos educativos de la localidad.