Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

Reunión de coordinación entre el Municipio y el Ejército Argentino por las elecciones.

Oct 21, 2025

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, mantuvo una reunión con integrantes del Ejército Argentino con el objetivo de coordinar la logística de custodias en las escuelas durante el desarrollo de las próximas elecciones.

Del encuentro participaron el Intendente Javier Murer, la Viceintendente Tamara Martinez, el secretario de Seguridad y Ordenamiento Vial, Gabriel Ormeño, y por parte del Ejército Argentino, el mayor Alejandro Taubenschlag Mone Ruiz y el capitán Fulvio Ricchini, pertenecientes al Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4 con asiento en San Martín de los Andes.

Durante la reunión se definieron los lineamientos de trabajo conjunto para garantizar un operativo ordenado, seguro y eficiente en los distintos establecimientos educativos de la localidad.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

Curso de Deportes Alternativos con puntaje docente.

Oct 21, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

🌷 ¡Feliz Día de la Madre! 🌷

Oct 19, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Atención al Vecino Vivero

La Secretaría de Atención al Vecino junto a el Vivero Municipal agasajó a las mamás en su día.

Oct 17, 2025

Otras noticias

Desarrollo Humano

La Secretaría de Desarrollo Humano informa la entrega de Garrafas a todos los beneficiarios del Bono de Gas.

21 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Deportes

Curso de Deportes Alternativos con puntaje docente.

21 octubre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

JUNTA ELECTORAL NACIONAL – DISTRITO NEUQUEN – INFORMA.

21 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Reunión de coordinación entre el Municipio y el Ejército Argentino por las elecciones.

21 octubre, 2025 Prensa Vla