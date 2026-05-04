4 de Mayo – Dia Internacional del Combatiente de Incendios Forestales.

LA MUNICIPALIDAD DE VILLA LA ANGOSTURA SALUDA A LOS COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES EN SU DÍA

En el marco del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, que se conmemora cada 4 de mayo, la Municipalidad de Villa La Angostura saluda y reconose la labor de todos los hombres y mujeres que combaten el fuego en la región.

Villa La Angostura, rodeada de bosque nativo, cuenta con personal de la Brigada del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios, Protección Civil Municipal, Parques Nacionales, que trabajan de manera coordinada durante todo el año en prevención, capacitación y combate de incendios.

“Hoy es un día para decir gracias, gracias a cada brigadista que deja a su familia para ir al frente del fuego, gracias por cuidar nuestros bosques, nuestras casas y nuestra vida.

Villa la Angostura sabe lo que es el fuego y sabe el esfuerzo y compromiso de ustedes”, expresó la Vice Intendente, Tamara Martinez.Desde el Municipio se recuerda a la comunidad que la prevención es tarea de todos, no hacer fuego en lugares no habilitados, no arrojar colillas de cigarrillos y dar aviso inmediato a las autoridades ante una columna de humo.