Acto por el 122° Aniversario de la Comisaría N°28 de Villa La Angostura

Esta mañana se llevó a cabo el acto en conmemoración del 122° Aniversario de la Comisaría N°28 de Villa La Angostura, en la Avenida Arrayanes, frente a la histórica dependencia policial.

El evento contó con la presencia del Intendente Municipal Javier Murer, el Jefe de la Policía de la Provincia de Neuquén, Comisario General Carlos Tomas Díaz Pérez, junto a miembros de la plana mayor de la fuerza provincial, funcionarios del Gabinete Municipal, como así también representantes de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Parques Nacionales, Dirección Principal de Fauna, Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, y Búsqueda y Rescate de Zona Agreste y vecinos y vecinas de la localidad.

Durante la ceremonia se realizó un reconocimiento especial por el trabajo sostenido de la fuerza policial local y se celebró la inauguración de la nueva Sala de Jefes. Asimismo, se efectuó la entrega de obsequios institucionales destinados a la comisaría, los cuales fueron recibidos por el Comisario Marcos Oviedo en representación del personal.

El acto se desarrolló en un clima de profundo respeto y emoción, destacando el compromiso y la vocación de servicio de quienes integran la Policía de la Provincia del Neuquén en nuestra comunidad.