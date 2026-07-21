Tarde de Pelis” en la Casa de la Cultura: se confirma una nueva función para este viernes.

Con una buena convocatoria de público infantil , se llevó a cabo el pasado viernes 17 de julio la proyección de “Cómo entrenar a tu dragón”. La jornada, organizada en conjunto con la Orquesta Escuela Municipal (OEMVLA), ofreció un espacio de recreación en el que los asistentes compartieron pochoclos y disfrutaron del cine en pantalla gigante durante las vacaciones de invierno.

La Subsecretaría de Cultura anuncia una nueva función para este viernes 24 de julio a las 18:00 hs. en la Casa de la Cultura, donde se proyectará un nuevo largometraje.

Se invita a la comunidad y a los visitantes a participar de esta propuesta recreativa, que continuará siendo con entrada libre y gratuita.