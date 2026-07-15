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El teatro interactivo como espacio de debate: jóvenes participaron de la obra “Cercanos” en la Casa de la Cultura

Jul 15, 2026

Con una destacada y activa participación de jóvenes y adolescentes, se presentó en la Casa de la Cultura la obra “Cercanos”, una propuesta de la compañía HD Teatro (“Haciendo Diferencia”) que combina la escena teatral con el debate social y la prevención de adicciones.

La función, de carácter gratuito, reunió a una platea sumamente comprometida de jóvenes que asumieron un rol protagónico. Al tratarse de una puesta interactiva, el público debió tomar decisiones en tres momentos bisagra de la trama, definiendo el rumbo de la historia entre seis recorridos posibles.

A través del humor y una narrativa sumamente empática, la obra abordó problemáticas urgentes como la presión de pares, los consumos problemáticos y la comunicación familiar. La convocatoria demostró el gran interés de las nuevas generaciones por habitar espacios de debate y reflexión a través del arte.

Desde la organización destacaron la importancia de “llegar a tiempo” mediante la prevención y celebraron el valioso intercambio que se generó entre los jóvenes espectadores una vez finalizada la función.

Organizó: Subsecretaría de Cultura – Municipalidad de Villa La Angostura

By Prensa Vla

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