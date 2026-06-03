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Dirección de Tránsito y Transporte Municipalidad de Villa la Angostura

La Vice Intendente Tamara Martínez visitó los simuladores de CECAITRA sobre conciencia y seguridad vial

Jun 2, 2026

La Vice Intendente de Villa La Angostura, Tamara Martínez, visito los simuladores de conducción instalados por CECAITRA en el marco de la campaña de concientización y seguridad vial que se está llevando adelante y se realiza por todos los establecimientos educativos de la localidad.

Durante la visita, la Vice Intendente pudo experimentar de primera mano el funcionamiento de los simuladores, que recrean situaciones de manejo en diferentes condiciones para generar conciencia sobre los riesgos en la vía pública. La actividad está dirigida a estudiantes, conductores y vecinos en general.

“Es fundamental acercar estas herramientas a nuestra comunidad.

La educación vial y la prevención salvan vidas, y desde el municipio acompañamos todas las iniciativas que refuercen ese mensaje, especialmente entre los más jóvenes”, expresó la Vice Intendente Tamara Martínez.

By Prensa Vla

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