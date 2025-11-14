Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

“Criar entre Algoritmos” una charla abierta a toda la comunidad

Nov 14, 2025

El martes 25 de noviembre a las 19:30 hs Lucía Fainboim, especialista en ciudadanía y crianza digital, nos va a dar una charla sobre desafíos y problemáticas asociadas a la tecnología.

Vamos a conversar sobre temas que ya atraviesan la vida familiar y escolar:
grooming, apuestas online, ciberbullying, exposición digital, violencia con IA y huella digital.
Es una oportunidad para entender mejor el mundo digital en el que crecen niñas, niños y adolescentes… y para fortalecer el rol adulto.

📍 Centro de Convenciones – Entrada libre y gratuita

Organizan: Mesa de Salud Comunitaria #Hablemos, Biblioteca Popular Osvaldo Bayer y Municipalidad de Villa La Angostura.

Inscribite acá: https://forms.gle/kEwqMAEAEjWCXVXK8

