Tu Voz Cuenta, para que construyamos la villa que queremos.

Nov 14, 2025

Sabemos que Villa La Angostura está creciendo y por eso nos estamos preguntando cómo diseñar este crecimiento. Nos interesa escuchar las ideas y opiniones que tienen las/os adolescentes sobre este tema. Qué lugares de La Villa les gusta? Qué lugares quisieran cambiar? Qué necesitan para habitar más y mejor la ciudad?

✅ Los y Las esperamos el domingo 16/11 de 17 a 19 en Casa de la Cultura para compartir una merienda mientras pensamos y diseñamos La Villa que necesitan.

Te pedimos completar este formulario para organizarnos mejor: https://docs.google.com/forms/d/1RTjfUYydCnGHx61Ian_YijBXUnosEoo_lWVuh0yxn50/edit?usp=drivesdk&ouid=103569599707252035382&chromeless=1

Área Juventudes
Cooperativa de vivienda “La Remolinera”

Comunicado

La Secretaría de Servicios Públicos Informa – Baja de presión de agua en Barrio Alto Manzano.

Nov 14, 2025
Comunicado

“Criar entre Algoritmos” una charla abierta a toda la comunidad

Nov 14, 2025
Comunicado

CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO – EPEN

Nov 10, 2025

Comunicado

Comunicado

Comunicado

Centro de Convenciones

Científicos del mundo se reúnen en Villa La Angostura para debatir sobre la enfermedad de Parkinson.

14 noviembre, 2025 Prensa Vla