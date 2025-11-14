Tu Voz Cuenta, para que construyamos la villa que queremos.

Sabemos que Villa La Angostura está creciendo y por eso nos estamos preguntando cómo diseñar este crecimiento. Nos interesa escuchar las ideas y opiniones que tienen las/os adolescentes sobre este tema. Qué lugares de La Villa les gusta? Qué lugares quisieran cambiar? Qué necesitan para habitar más y mejor la ciudad?



✅ Los y Las esperamos el domingo 16/11 de 17 a 19 en Casa de la Cultura para compartir una merienda mientras pensamos y diseñamos La Villa que necesitan.

Te pedimos completar este formulario para organizarnos mejor: https://docs.google.com/forms/d/1RTjfUYydCnGHx61Ian_YijBXUnosEoo_lWVuh0yxn50/edit?usp=drivesdk&ouid=103569599707252035382&chromeless=1



Área Juventudes

Cooperativa de vivienda “La Remolinera”