Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO – EPEN

Nov 10, 2025

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará un corte programado de suministro eléctrico a pedido de terceros, conforme al siguiente detalle:

Corte programado: en horario de 9 a 11 hs

  • Lunes 10: Alimentador Correntoso, Subestación Transformadora Loteo Pascotto. Barrio afectado: Una parte de El Cruce. Calles Afectadas: Arrayanes entre Huemul y Bv. Pascotto; Las Fucsias entre Huemul y Bv. Pascotto; Huemul entre Las Fucsias y Av. Arrayanes; Las Retamas N° 418.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

Condolencias por el fallecimiento de Pabla Lucila Sánchez.

Nov 4, 2025
Comunicado

Condolencias por el fallecimiento del Señor Luis Cayun.

Nov 4, 2025
Comunicado

La Municipalidad de Villa La Angostura lanza el 2° Concurso de Precios para la Adquisición de alfombra para el CCCA 2025

Nov 4, 2025

Otras noticias

Desarrollo Humano Municipalidad de Villa la Angostura

La Secretaría de Desarrollo Humano invita a la actividad “ENTRE MATE Y MATE, HABLEMOS DE NUESTROS HIJOS ADOLESCENTES”

10 noviembre, 2025 Prensa Vla
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

TALLER ISSN RESPIRA ¡Una experiencia para reconectar con tu respiración, tu cuerpo y tu bienestar!

10 noviembre, 2025 Prensa Vla
Dirección de Tránsito y Transporte Municipalidad de Villa la Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura – Operativo de Seguridad ASICS K42

10 noviembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

10 de Noviembre – Día de la Tradicion.

10 noviembre, 2025 Prensa Vla