CORTE DE ENERGÍA PROGRAMADO – EPEN

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará un corte programado de suministro eléctrico a pedido de terceros, conforme al siguiente detalle:

Corte programado: en horario de 9 a 11 hs

Lunes 10: Alimentador Correntoso, Subestación Transformadora Loteo Pascotto. Barrio afectado: Una parte de El Cruce. Calles Afectadas: Arrayanes entre Huemul y Bv. Pascotto; Las Fucsias entre Huemul y Bv. Pascotto; Huemul entre Las Fucsias y Av. Arrayanes; Las Retamas N° 418.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.