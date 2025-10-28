Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Corte Programado de Energía – EPEN –

Oct 27, 2025

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuarán cortes programados en el suministro eléctrico, con el objetivo de realizar el montaje de transformadores de corriente en distintas subestaciones transformadoras, conforme al siguiente detalle:

Cortes programados:

Solicitado por Terceros:

  1. Martes 28:
  • En horario de 9 a 12 hs: Alimentador Cumelen desde Central Térmica. Barrios afectados: Macrolote 2, Zona ex Madesur, Cate-Mu, Los Volcanes, Ruca Hué, Faldeo del Bayo, Caren-Hué, Zona Curva de Vera, Mudón 14, Las Balsas, Los Corralitos, Country Club Cumelen, Los Rododendros, Cerro Bayo, Zona Río Bonito, Altos del Manzano, Península de Puerto Manzano, Las Chacras, Loma Guacha, Muelle de Piedra, Aguas Azules y Las Estacas.

Plan de Mantenimiento e Instalación de Telemedición del Sistema AMI

  1. Miércoles 29:
  • En horario de 9 a 10 hs: Subestación Transformadora “Arenas”. Barrios afectados: Parte de El Once.
  • En horario de 10 a 11 hs: Subestación Transformadora “Cabañas Policía” Barrios afectados: Parte de El Cruce y parte de El Once.
  • En horario de 11 a 12 hs: Subestación Transformadora “Cruce Chico”. Barrios afectados: Parte de El Once.
  1. Jueves 30:
  • En horario de 9 a 10 hs: Subestación Transformadora Macrolote 1: Barrio Afectado: Macrolote 1.
  • En horario de 11 a 12 hs: Subestación Transformadora El Once. Barrio Afectado: Parte de El Once.

Solicitado por terceros:

  1. Viernes 31: en horario de 9 a 14 hs: en Baja Tensión desde Subestación Transformadora Macrolote 3 y 4. Barrios Afectados: Macrolote 3 y 4 y parte de las Piedritas.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Comunicado

Prefectura asistió a un pasajero que sufrió un ataque epiléptico durante una excursión turística

Oct 26, 2025
Comunicado

El Juzgado de Paz no tendrá atención al publico el Lunes 27 de Octubre.

Oct 24, 2025
Comunicado

Prefectura Naval Argentina, asistio a kayakistas en el Lago Nahuel Huapi.

Oct 23, 2025

Otras noticias

Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial

La Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial de La Municipalidad de Villa La Angostura informa.

27 octubre, 2025 Prensa Vla
Secretaría Ciudadana y Comunidades Saludables

El Área de Adultos/as Mayores, dependiente de la Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables, promueve la jornada Miradas.

27 octubre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

1º LLAMADO A LICITACION PUBLICA Nº 01/2025

27 octubre, 2025 Prensa Vla
Comunicado

Corte Programado de Energía – EPEN –

27 octubre, 2025 Prensa Vla