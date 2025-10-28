Corte Programado de Energía – EPEN

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuarán cortes programados en el suministro eléctrico, con el objetivo de realizar el montaje de transformadores de corriente en distintas subestaciones transformadoras, conforme al siguiente detalle:

Cortes programados:

Solicitado por Terceros:

Martes 28:

En horario de 9 a 12 hs: Alimentador Cumelen desde Central Térmica. Barrios afectados: Macrolote 2, Zona ex Madesur, Cate-Mu, Los Volcanes, Ruca Hué, Faldeo del Bayo, Caren-Hué, Zona Curva de Vera, Mudón 14, Las Balsas, Los Corralitos, Country Club Cumelen, Los Rododendros, Cerro Bayo, Zona Río Bonito, Altos del Manzano, Península de Puerto Manzano, Las Chacras, Loma Guacha, Muelle de Piedra, Aguas Azules y Las Estacas.

Plan de Mantenimiento e Instalación de Telemedición del Sistema AMI

Miércoles 29:

En horario de 9 a 10 hs: Subestación Transformadora “Arenas”. Barrios afectados: Parte de El Once.

Parte de El Once. En horario de 10 a 11 hs: Subestación Transformadora “Cabañas Policía” Barrios afectados: Parte de El Cruce y parte de El Once.

Parte de El Cruce y parte de El Once. En horario de 11 a 12 hs: Subestación Transformadora “Cruce Chico”. Barrios afectados: Parte de El Once.

Jueves 30:

En horario de 9 a 10 hs: Subestación Transformadora Macrolote 1: Barrio Afectado: Macrolote 1.

Macrolote 1. En horario de 11 a 12 hs: Subestación Transformadora El Once. Barrio Afectado: Parte de El Once.

Solicitado por terceros:

Viernes 31: en horario de 9 a 14 hs: en Baja Tensión desde Subestación Transformadora Macrolote 3 y 4. Barrios Afectados: Macrolote 3 y 4 y parte de las Piedritas.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.