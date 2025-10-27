Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Prefectura asistió a un pasajero que sufrió un ataque epiléptico durante una excursión turística

Oct 26, 2025

Personal de la Prefectura Naval Argentina coordinó un operativo de asistencia sanitaria para un pasajero que sufrió un ataque epiléptico mientras participaba de una excursión en el Bosque de los Arrayanes, sobre el lago Nahuel Huapi, en la ciudad de Villa La Angostura.

Tras recibir el aviso, los efectivos de la Autoridad Marítima nacional se trasladaron de inmediato al lugar abordo de una embarcación, brindando asistencia inicial al pasajero mientras lo trasladaban hasta el puerto local.

Durante el procedimiento, Prefectura actuó en conjunto con personal sanitario del hospital de la localidad, quienes aguardaban en el muelle para continuar con la atención médica y realizar el traslado hacia el centro de salud.

Gracias a la rápida intervención y el trabajo coordinado, el hombre recibió atención especializada y se encuentra en buen estado general.

