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Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura Residuos Secretaría de Servicios Públicos

Villa La Angostura presente en el Encuentro Interregional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Mar 18, 2026

Villa La Angostura participó en el encuentro provincial sobre gestión de residuos
La Municipalidad de Villa La Angostura estuvo presente en el Encuentro Interregional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, realizado en la ciudad de Zapala.
Participaron del mismo, Cristian Pincemín, Coordinador de Girsu junto a Eduardo Mendoza, Subsecretario de Servicios Públicos, en una jornada de intercambio de experiencias y fortalecimiento de políticas ambientales junto a referentes de distintas localidades de la provincia.
El encuentro tuvo como objetivo compartir avances en la implementación de GIRSU y promover prácticas sostenibles para el tratamiento y valorización de residuos.

By Prensa Vla

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