Villa La Angostura presente en el Encuentro Interregional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Villa La Angostura participó en el encuentro provincial sobre gestión de residuos

La Municipalidad de Villa La Angostura estuvo presente en el Encuentro Interregional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, realizado en la ciudad de Zapala.

Participaron del mismo, Cristian Pincemín, Coordinador de Girsu junto a Eduardo Mendoza, Subsecretario de Servicios Públicos, en una jornada de intercambio de experiencias y fortalecimiento de políticas ambientales junto a referentes de distintas localidades de la provincia.

El encuentro tuvo como objetivo compartir avances en la implementación de GIRSU y promover prácticas sostenibles para el tratamiento y valorización de residuos.

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