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Información de Villa La Angostura

Comunicado

Corte de suministro de agua por reparación

Jun 27, 2026

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa La Angostura informa que, debido a trabajos de reparación de una cañería en el sector de Camino al Cóndor y Calle 84, se realizará un corte programado del suministro de agua.

La interrupción del servicio afectará únicamente a los vecinos de los sectores de Villa Correntoso y Bandurrias.

Se solicita a los usuarios tomar las previsiones necesarias, ya que la cañería requiere un tiempo de vaciado para poder efectuar las tareas de reparación.

Se agradece la comprensión de los vecinos mientras se llevan adelante los trabajos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

By Prensa Vla

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