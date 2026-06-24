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Comunicado

Alerta amarilla por nieve y viento para Mañana Miércoles 24.

Jun 23, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que, de acuerdo al pronóstico vigente para este miércoles 24 de junio, rige una alerta amarilla por nevadas y vientos para la región.

Se prevén nevadas de variada intensidad durante la madrugada y la mañana, con períodos de nieve fuerte, además de vientos con velocidades de entre 23 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda a vecinos y visitantes:

Circular únicamente en caso de ser necesario y con extrema precaución.

Verificar el estado de rutas y contar con cadenas para nieve.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Evitar actividades al aire libre en zonas expuestas al viento.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

By Prensa Vla

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