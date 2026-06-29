Una decisión de gestión que fortalece la transparencia y el acceso a la información pública.

Implementación Datos Abiertos

La Municipalidad de Villa La Angostura ha dado un paso trascendental en materia de transparencia institucional, acceso a la información pública y fortalecimiento de la calidad democrática mediante la implementación de una política de publicación de datos abiertos a través de su sitio web oficial.

Esta iniciativa representa el cumplimiento de una demanda histórica de la comunidad vinculada con la necesidad de contar con información pública accesible, actualizada y disponible para todos los vecinos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y organismos de control.

La apertura de información pública constituye una herramienta fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, promover la rendición de cuentas y facilitar el control social sobre la gestión de los recursos públicos.

Acciones implementadas

Durante la presente gestión se incorporó al sitio web oficial municipal un conjunto de información estratégica vinculada al funcionamiento económico y financiero del municipio, incluyendo:

Datos Abiertos:

Remuneraciones y sueldos de la administración municipal por mes.

Detalle de los ingresos mensuales.

Detalle de los egresos mensuales.

Informes:

Publicación y envío al Concejo Deliberante de los gastos ejecutados mensuales.

Publicación y envío al Concejo Deliberante de los ingresos ejecutados mensuales.

Publicación de sueldos mensuales

Publicación de Informe de Gestión Presupuestaria correspondiente al ejercicio 2024.

Publicación de Informe de Gestión Presupuestaria correspondiente al ejercicio 2025.

La disponibilidad pública de esta información permite que cualquier ciudadano pueda conocer de manera directa cómo se administran los recursos municipales, cuáles son las principales fuentes de financiamiento y cómo se ejecutan los gastos públicos.

Importancia institucional de la medida

La apertura de estos datos constituye un avance significativo en términos de gobierno abierto, transparencia activa y modernización del Estado. Las principales ventajas de esta política pública son:

Mayor transparencia en la administración de los recursos públicos.

Fortalecimiento de la rendición de cuentas.

Mejora del acceso ciudadano a la información pública.

Generación de confianza institucional.

Promoción de la participación ciudadana informada.

Facilita el análisis y control por parte de organismos de control, medios de comunicación, investigadores y vecinos.

Asimismo, la publicación sistemática de información financiera y presupuestaria contribuye a consolidar estándares de gestión moderna acordes con las mejores prácticas desarrolladas en distintos niveles del Estado.

Perspectivas de Desarrollo

La implementación realizada por la Municipalidad de Villa La Angostura constituye una primera etapa dentro de una política de transparencia que podrá continuar ampliándose progresivamente mediante la incorporación de nuevos conjuntos de datos públicos, indicadores de gestión, información territorial, contratación pública, ejecución de obras, estadísticas municipales y otros recursos de interés ciudadano.

La consolidación de esta política permitirá avanzar hacia estándares cada vez más elevados de apertura gubernamental y acceso a la información pública.

La publicación de datos abiertos sobre sueldos, ingresos y egresos municipales, junto con los Informes de Gestión Presupuestaria 2024 y 2025, representa un hecho institucional de relevancia para Villa La Angostura.

La medida salda una deuda histórica en materia de transparencia pública y acceso a la información, colocando a la Municipalidad en un proceso de modernización administrativa orientado a fortalecer la confianza ciudadana, la rendición de cuentas y la calidad institucional.

La apertura de información pública no debe entenderse como una acción aislada, sino como una política permanente destinada a consolidar un gobierno más transparente, accesible y cercano a la comunidad.