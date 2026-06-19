Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Alerta amarilla por lluvias para Villa La Angostura.

Jun 19, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para la localidad, vigente desde la noche de hoy y durante la jornada de mañana.

Una alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

En este caso, se prevén precipitaciones persistentes que podrían ocasionar anegamientos temporarios, reducción de la visibilidad y complicaciones en el tránsito y en algunos sectores del suelo.

Se recomienda a vecinos y vecinas:

Circular con extrema precaución.

Evitar actividades al aire libre durante los períodos de lluvias más intensas.

Mantener limpios desagües y canaletas.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de los organismos de emergencia.

La prevención y la responsabilidad de todos son fundamentales para reducir riesgos y evitar inconvenientes.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

La Auditoría Municipal brindó una capacitación sobre procedimientos administrativos y contrataciones públicas.

Jun 18, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

Campaña de concientización vial: Villa La Angostura impulsa avisos preventivos para promover una conducción segura

Jun 18, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura Residuos

El Municipio informa sobre la implementación del cobro a grandes generadores de residuos.

Jun 18, 2026

Otras noticias

Comunicado Municipalidad de Villa la Angostura

Alerta amarilla por lluvias para Villa La Angostura.

19 junio, 2026 Prensa Vla
Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino informa el Cronograma de Volquetes

19 junio, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La Auditoría Municipal brindó una capacitación sobre procedimientos administrativos y contrataciones públicas.

18 junio, 2026 Prensa Vla
Secretaria de Turismo

Convocatoria abierta para informante turístico – Secretaría de Turismo.

18 junio, 2026 Prensa Vla