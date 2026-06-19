Alerta amarilla por lluvias para Villa La Angostura.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias para la localidad, vigente desde la noche de hoy y durante la jornada de mañana.

Una alerta amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

En este caso, se prevén precipitaciones persistentes que podrían ocasionar anegamientos temporarios, reducción de la visibilidad y complicaciones en el tránsito y en algunos sectores del suelo.

Se recomienda a vecinos y vecinas:

Circular con extrema precaución.

Evitar actividades al aire libre durante los períodos de lluvias más intensas.

Mantener limpios desagües y canaletas.

Mantenerse informados a través de los canales oficiales y atender las indicaciones de los organismos de emergencia.

La prevención y la responsabilidad de todos son fundamentales para reducir riesgos y evitar inconvenientes.