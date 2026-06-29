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Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Servicios Públicos

Instructivo para el ingreso a la planta de transferencia Centro Ambiental 2026

Jun 26, 2026

El Centro Ambiental recibirá los residuos generados por obras constructivas y de
particulares, con las siguientes características:
Para la recepción en Centro Ambiental de Villa la Angostura de los volquetes, tráileres, camiones o
pick ups con los siguientes residuos de construcción y de limpiezas en general:

Se permiten:
● Residuos inertes provenientes de obras de construcción, remodelación o demolición
(escombros, ladrillos, bloques, hormigón, cerámicos, etc.).
● Materiales de descarte provenientes de obras edilicias.
● Residuos generados por la limpieza de viviendas, galpones, patios y lotes baldíos.
● Residuos provenientes de actividades comerciales, institucionales o industriales, siempre
que no sean residuos especiales, peligrosos o patogénicos.
● Materiales reciclables previamente separados por tipología (cartón, vidrio, metales, plásticos
PET, entre otros).
● Todos aquellos provenientes de la limpieza de viviendas, galpones, patios y lotes baldíos.

NO se permiten:
● Restos forestales o de poda, cualquiera sea su volumen (rollizos, ramas, hojas, troncos,
tocones, césped, pasto y similares).
● Restos de animales.
● Residuos domiciliarios transportados por particulares en volquetes o contenedores. Estos
residuos únicamente podrán ingresar mediante el servicio municipal de recolección
domiciliaria en camiones compactadores.
● Residuos patogénicos provenientes de establecimientos de salud, veterinarias, laboratorios,
consultorios o actividades comerciales. Estos tienen su propio transporte y tratamiento.
● Hidrocarburos, combustibles, aceites, pinturas, solventes, productos químicos u otros
residuos contaminantes. Estos deben ingresar de manera separada y no mezclados en un
mismo volquete. Los residuos líquidos deben estar contenidos en envases-
● Suelos, tierras o arenas transportados en volquetes o camiones.

Los vehículos que transporten residuos no admitidos o mezclados no podrán ingresar al Centro
Ambiental.
Según el Código Tarifario 2026 – Ordenanza N°4333/26 Artículo 63° CAPITULO IV TASAS Y
CONTRIBUCIONES VARIAS los montos son para residuos de limpieza de vecinos (179 puntos
x m3):

Según el Código tarifario 2026 – Ordenanza N° 4333/26 Art 18° CAPITULO V TASAS POR
EDIFICACION E INSPECCION DE OBRA. Se abonan 4000 puntos por volquetes o camión (se
considera servicio de volquete como volumen lleno):

RESIDUOS DE OBRA CONSTRUCCION
CAMION no se permiten bateas – 4000 puntos
VOLQUETE DE OBRA – 4000 puntos

Se genera comprobante de recepción en Centro Ambiental, generando una planilla con datos
del tipo de servicio:
1) Servicio de volquetes de limpieza propiedades de vecinos, indicando transportista y se
genera tasa al transportista.
2) Servicio de Volquetes de Residuos de Obras Constructivas se emite , indicando
Numero de Expediente de obra, para luego generar la tasa a la obra constructiva.

By Prensa Vla

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