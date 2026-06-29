Instructivo para el ingreso a la planta de transferencia Centro Ambiental 2026

El Centro Ambiental recibirá los residuos generados por obras constructivas y de

particulares, con las siguientes características:

Para la recepción en Centro Ambiental de Villa la Angostura de los volquetes, tráileres, camiones o

pick ups con los siguientes residuos de construcción y de limpiezas en general:

Se permiten:

● Residuos inertes provenientes de obras de construcción, remodelación o demolición

(escombros, ladrillos, bloques, hormigón, cerámicos, etc.).

● Materiales de descarte provenientes de obras edilicias.

● Residuos generados por la limpieza de viviendas, galpones, patios y lotes baldíos.

● Residuos provenientes de actividades comerciales, institucionales o industriales, siempre

que no sean residuos especiales, peligrosos o patogénicos.

● Materiales reciclables previamente separados por tipología (cartón, vidrio, metales, plásticos

PET, entre otros).

● Todos aquellos provenientes de la limpieza de viviendas, galpones, patios y lotes baldíos.

NO se permiten:

● Restos forestales o de poda, cualquiera sea su volumen (rollizos, ramas, hojas, troncos,

tocones, césped, pasto y similares).

● Restos de animales.

● Residuos domiciliarios transportados por particulares en volquetes o contenedores. Estos

residuos únicamente podrán ingresar mediante el servicio municipal de recolección

domiciliaria en camiones compactadores.

● Residuos patogénicos provenientes de establecimientos de salud, veterinarias, laboratorios,

consultorios o actividades comerciales. Estos tienen su propio transporte y tratamiento.

● Hidrocarburos, combustibles, aceites, pinturas, solventes, productos químicos u otros

residuos contaminantes. Estos deben ingresar de manera separada y no mezclados en un

mismo volquete. Los residuos líquidos deben estar contenidos en envases-

● Suelos, tierras o arenas transportados en volquetes o camiones.

Los vehículos que transporten residuos no admitidos o mezclados no podrán ingresar al Centro

Ambiental.

Según el Código Tarifario 2026 – Ordenanza N°4333/26 Artículo 63° CAPITULO IV TASAS Y

CONTRIBUCIONES VARIAS los montos son para residuos de limpieza de vecinos (179 puntos

x m3):

Según el Código tarifario 2026 – Ordenanza N° 4333/26 Art 18° CAPITULO V TASAS POR

EDIFICACION E INSPECCION DE OBRA. Se abonan 4000 puntos por volquetes o camión (se

considera servicio de volquete como volumen lleno):

RESIDUOS DE OBRA CONSTRUCCION

CAMION no se permiten bateas – 4000 puntos

VOLQUETE DE OBRA – 4000 puntos

Se genera comprobante de recepción en Centro Ambiental, generando una planilla con datos

del tipo de servicio:

1) Servicio de volquetes de limpieza propiedades de vecinos, indicando transportista y se

genera tasa al transportista.

2) Servicio de Volquetes de Residuos de Obras Constructivas se emite , indicando

Numero de Expediente de obra, para luego generar la tasa a la obra constructiva.