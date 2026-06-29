La Escuela Municipal de Taekwon-Do recibirá una Master Class especial

La Escuela Municipal de Taekwon-Do de Villa La Angostura invita a la comunidad y a los medios de comunicación a participar de una Master Class especial que se llevará a cabo el próximo sábado 27 de junio, de 13 a 17 horas en el Gimnasio Adrian Mercado.

La capacitación estará a cargo del Maestro Alejandro Calderoni, 8 Dan, de San Martín de los Andes, quien visitará nuestra localidad acompañado por integrantes de su escuela, entre ellos el Instructor Gonzalo Villodas, 5 Dan.

La jornada estará destinada a los alumnos de la Escuela Municipal y quienes quieran participar, esto representa una importante instancia de formación, perfeccionamiento e intercambio de experiencias, fortaleciendo el crecimiento del Taekwon-Do en nuestra comunidad.

Desde la organización se invita especialmente a los medios locales a acompañar la actividad y difundir este importante encuentro deportivo, que reunirá a practicantes y referentes de la disciplina en una jornada de aprendizaje y camaradería.



Fecha: Sábado 27 de junio

Horario y Lugar: De 13 a 17 horas – Gimnasio Adrian Mercado

Actividad: Master Class de Taekwon-Do ITF

Organiza: Escuela Municipal de Taekwon-Do de Villa La Angostura.