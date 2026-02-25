Convocatoria a asamblea – Junta Vecinal Barrio Epulafquen.

La Secretaria de Atención al Vecino, INFORMA a los vecinos y vecinas del Barrio Epulafquen, la convocatoria a las próximas asambleas generales de la junta Vecinal del Barrio Epulafquen, para renovación de autoridades, la misma se realizará el día Jueves 26 de Marzo del corriente año, en el horario de las 19:30 horas, en el local comercial de Cervecería Epulafquen, sitio en calle Antriao 1965.

La Secretaria de Atención al Vecino oficiará como veedora del acto eleccionario en representación del Ejecutivo Municipal.

