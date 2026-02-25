Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Atención al Vecino

Convocatoria a asamblea – Junta Vecinal Barrio Epulafquen.

Feb 25, 2026

La Secretaria de Atención al Vecino, INFORMA a los vecinos y vecinas del Barrio Epulafquen, la convocatoria a las próximas asambleas generales de la junta Vecinal del Barrio Epulafquen, para renovación de autoridades, la misma se realizará el día Jueves 26 de Marzo del corriente año, en el horario de las 19:30 horas, en el local comercial de Cervecería Epulafquen, sitio en calle Antriao 1965.
La Secretaria de Atención al Vecino oficiará como veedora del acto eleccionario en representación del Ejecutivo Municipal.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Secretaría de Atención al Vecino

LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO CANAL DEL B° MALLIN

Ene 30, 2026
Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino invita a todos los lideres religiosos a una reunión.

Ene 14, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Atención al Vecino

La Secretaría de Atención al Vecino informa el nuevo cronograma de volquetes.

Nov 3, 2025

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

Trabajos de pavimentación en Barrios El Mallín, Información Importante.

25 febrero, 2026 Prensa Vla
Secretaría de Atención al Vecino

Convocatoria a asamblea – Junta Vecinal Barrio Epulafquen.

25 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Becas Gregorio Álvarez: Renovación para becarios 2024 y/o 2025.

25 febrero, 2026 Prensa Vla
Desarrollo Humano

CONVOCATORIA: SUMATE AL PROGRAMA FAMILIAS SOLIDARIAS

25 febrero, 2026 Prensa Vla