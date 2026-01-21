Continúa la muestra artística de Luis Iurissevich en el MAC.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Cultura, invita a la comunidad y a quienes visitan la localidad a recorrer la muestra artística de Luis Iurissevich, que se exhibe en el Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier (MAC) y permanece abierta al público hasta el 30 de enero.



En el marco de esta exposición, el viernes 23 de enero, a las 20 horas, el artista brindará una charla artística en la que compartirá reflexiones sobre su obra “Naves, lugares y personajes”, abordando procesos creativos, conceptos y experiencias que atraviesan su producción.



La muestra propone un recorrido por el universo visual del artista, invitando a vecinos, vecinas y turistas a disfrutar de una propuesta cultural que combina exposición, reflexión y encuentro directo con el autor.



La actividad es abierta al público y forma parte de la agenda cultural de verano impulsada por el Municipio.