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Municipalidad de Villa la Angostura

Aniversario de Villa la Angostura – Convocatoria a Instituciones a postular “Jóvenes Destacados”

May 4, 2026

Con este Certamen se busca además, estimular su participación en asuntos de bien común y promover prácticas de honestidad, esfuerzo, respeto, empatía y solidaridad.La selección se llevará a cabo el próximo 15 de Mayo en el marco de un nuevo aniversario de la Localidad.

Los perfiles de los postulantes deben ser entregados (un sobre por postulante)en mesa de entradas de la Municipalidad, ubicada en calle Obispo de Nevarez 32, en sobre cerrado indicando en este, la institución que lo presenta y la leyenda ” Jóvenes Destacados”, dirigido a la Secretaria de Gobierno, como plazo máximo se establece el día 10 de Mayo del corriente año.

Para consultas, pueden dirigirse a:gobierno@villalaangostura.gov.ar.

By Prensa Vla

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