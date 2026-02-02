El MAC Conrad Meier inaugura el próximo 3 de febrero a las 19:30 h la muestra “Caminos”, una propuesta artística que podrá visitarse hasta el 28 de febrero, con entrada libre.

La exposición pertenece a una artista nacida en 1969 en la ciudad de Buenos Aires, artista autodidacta, consultora psicológica y arte terapeuta. A lo largo de su formación realizó diversos talleres de dibujo y pintura en Buenos Aires y, tras radicarse en Villa La Angostura en 2014, asistió al taller del artista Matías Roig, profundizando su desarrollo artístico en la localidad.

Entre 2014 y 2021, dictó talleres de vitrofusión en la Casa de la Cultura, consolidando un recorrido sostenido en la enseñanza y la producción artística local.

La muestra “Caminos” propone una reflexión sensible sobre la dicotomía entre el inicio y la llegada, entendidos como un mismo espacio vital. Es el comienzo de un estilo de vida atravesado por el arte y, al mismo tiempo, un reencuentro: el encuentro con la niña artista, dentro del juego creativo.

Villa La Angostura aparece como escenario y espejo: como sus lagos, refleja los pasos recorridos en el camino del arte, convirtiéndose en territorio de introspección, memoria y creación.

La inauguración contará con una instalación sonora en vivo del grupo Conjuro de Voces Ensamble, sumando una experiencia sensorial que dialoga con la obra visual.

📍 Lugar: MAC Conrad Meier

📅 Fechas: del 3 al 28 de febrero

🕢 Inauguración: 3 de febrero – 19:30 hs

