Nuevo taller de Animación Tradicional 2D en Villa La Angostura.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través del área de Cultura, invita a la comunidad a participar del taller de Animación Tradicional 2D, una propuesta creativa destinada a adolescentes y adultos.

El espacio ofrece una introducción a los principios básicos de la animación, donde los y las participantes aprenderán cómo funciona la ilusión del movimiento y cómo dar vida a sus propios dibujos.

No se requiere experiencia previa y los materiales están incluidos.

Días y horarios:

• Jueves de 16 a 18 hs/ Sábados de 10 a 12 hs

Informes e inscripciones: WhatsApp +54 2944 960733

Una oportunidad para explorar el mundo de la animación de manera práctica y accesible.