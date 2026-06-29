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Información de Villa La Angostura

Subsecretaría de Capital Humano y mejora organizacional

Concurso Abierto para Asistente Infantil en el CCI, Información Importante.

Jun 29, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Subsecretaria de Capital Humano y Mejora Organizacional, informa que, en el marco del Concurso Abierto destinado a cubrir un cargo de Asistente Infantil en el Centro de Cuidados Infantiles (CCI), establecido mediante el Decreto N.º 1245/2026, se ha concluido una nueva instancia del proceso de selección.

Como resultado de la evaluación correspondiente, la postulante seleccionada continuará en la siguiente etapa del concurso, de acuerdo con los procedimientos y criterios establecidos en la normativa vigente.

Se aclara que esta comunicación no implica la designación del cargo, sino que informa el avance de la postulante dentro de las distintas instancias previstas en el proceso concursal.

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Subsecretaría de Capital Humano, reafirma su compromiso con la transparencia, la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de los mecanismos de selección establecidos para el ingreso a la administración pública municipal.

By Prensa Vla

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