Finalizó el concurso abierto para Operarios: se cubrirán vacantes existentes en Servicios Públicos

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que concluyó el proceso correspondiente al Primer Llamado a Concurso Abierto dispuesto mediante Decreto N.º 1191/2026, destinado a la cobertura de tres cargos de Operarios de Tareas Generales dependientes de la Secretaría de Servicios Públicos.

Es importante aclarar que este concurso no implica la creación de nuevos puestos de trabajo ni la ampliación de la planta de personal municipal.

Los cargos concursados corresponden a vacantes ya existentes dentro de la estructura municipal, originadas por jubilaciones, renuncias y otras bajas producidas en los últimos años.

La cobertura de estas vacantes tiene como objetivo garantizar la continuidad de los servicios esenciales que presta el Municipio, permitiendo sostener y fortalecer las tareas operativas que diariamente se desarrollan en beneficio de los vecinos y vecinas de Villa La Angostura.

Luego de completarse las instancias de evaluación de antecedentes, examen y entrevistas personales, se conformó el Orden de Mérito Definitivo, resultando seleccionados los postulantes que obtuvieron los mayores puntajes:

• Damián Blanco – 530 puntos

• Marcos Abel Herrera – 527 puntos

• José Abdón Huenumil – 476 puntos

Los tres postulantes encabezaron el orden de mérito definitivo y serán incorporados a la Secretaría de Servicios Públicos para cubrir vacantes existentes, contribuyendo al fortalecimiento de las tareas de mantenimiento, asistencia y servicios que brinda el Municipio a la comunidad.

Desde la Subsecretaría de Capital Humano se agradece la participación y el compromiso de todas las personas que formaron parte de esta convocatoria pública, destacando el interés demostrado durante todo el proceso concursal.

Asimismo, se felicita a los postulantes seleccionados y se les desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de servicio a la comunidad.

La cobertura de estas vacantes forma parte de una política de fortalecimiento de los servicios municipales mediante mecanismos transparentes y abiertos en el marco de la JACAD, garantizando igualdad de oportunidades y el reemplazo ordenado de puestos que ya integraban la estructura municipal.