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Subsecretaría de Capital Humano y mejora organizacional

Se realizó una nueva entrega de calzado para personal municipal.

Jun 22, 2026

La Comisión Mixta, dependiente de la Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional, llevó adelante una nueva entrega de calzado de seguridad.

En esta oportunidad, se distribuyeron botas petroleras y calzado de lluvia destinados al personal que se desempeña en el área de Residuos, en el Cementerio Municipal y en el Vivero; elementos fundamentales para garantizar una mayor protección y seguridad durante el desarrollo de sus tareas cotidianas.

Desde la Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional destacaron la importancia de continuar trabajando de manera conjunta para brindar las herramientas necesarias que permitan desempeñar las funciones en condiciones adecuadas, priorizando el cuidado y el bienestar de los trabajadores municipales.

By Prensa Vla

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