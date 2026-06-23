Se realizó una nueva entrega de calzado para personal municipal.

La Comisión Mixta, dependiente de la Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional, llevó adelante una nueva entrega de calzado de seguridad.

En esta oportunidad, se distribuyeron botas petroleras y calzado de lluvia destinados al personal que se desempeña en el área de Residuos, en el Cementerio Municipal y en el Vivero; elementos fundamentales para garantizar una mayor protección y seguridad durante el desarrollo de sus tareas cotidianas.

Desde la Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional destacaron la importancia de continuar trabajando de manera conjunta para brindar las herramientas necesarias que permitan desempeñar las funciones en condiciones adecuadas, priorizando el cuidado y el bienestar de los trabajadores municipales.