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La escuela Municipal de Taekwon-Do recibió una Master Class.

Jun 27, 2026

La Escuela Municipal de Taekwon-Do de Villa La Angostura, a cargo del Sabumnim Gerardo Hermosilla, vivió una jornada de capacitación y entrenamiento de gran nivel con la realización de una Master Class encabezada por el Master Senior Alejandro Calderoni (VIII Dan), acompañado por su alumno Gonzalo Villodas (V Dan).

La actividad reunió a alrededor de 40 alumnos y alumnas, quienes participaron de una intensa jornada en la que se trabajaron técnicas de forma, ataque y combate, siguiendo la línea técnica de la escuela.

Además, las prácticas se desarrollaron de manera progresiva, organizadas por graduaciones, permitiendo que cada cinturón recibiera una enseñanza acorde a su nivel. La capacitación dejó un balance altamente positivo, fortaleciendo la formación técnica de los practicantes y promoviendo el intercambio de experiencias entre instructores y alumnos.

La visita de los maestros representa un importante aporte al crecimiento del Taekwon-Do en nuestra localidad y al desarrollo de la Escuela Municipal.

Desde la Municipalidad de Villa La Angostura se continúa acompañando y promoviendo este tipo de iniciativas que fortalecen el deporte local y generan nuevas oportunidades de formación para niños, niñas, jóvenes y adultos.

By Prensa Vla

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