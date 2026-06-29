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Cultura

Se encuentran abiertas las inscripciones para la Orquesta Escuela Municipal 2026

Jun 29, 2026

La Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura informa a la comunidad que se encuentran abiertas las inscripciones para la Orquesta Escuela Municipal, correspondientes al ciclo lectivo 2026.
Este programa tiene como objetivo promover la formación musical académica y el desarrollo cultural de niños, niñas y jóvenes de la localidad, brindando la posibilidad de aprender y perfeccionarse en distintos instrumentos musicales dentro de un espacio de aprendizaje, integración y crecimiento artístico.
La oferta académica para este ciclo incluye:
Contrabajo
Violonchelo
Clarinete
Trompeta
Los alumnos formarán parte de diferentes agrupaciones de acuerdo con su nivel técnico y el proceso pedagógico desarrollado, integrando la Orquesta Inicial o la Orquesta Avanzada.
Información e inscripciones
Las personas interesadas en conocer los requisitos de inscripción o realizar consultas pueden comunicarse a través de los siguientes canales:
en la misma Casa de la Cultura, o al E-mail: cultura@villalaangostura.gov

By Prensa Vla

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