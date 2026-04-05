Con gran convocatoria se vivió una nueva edición de la Travesía de los Cerros en Villa La Angostura

En el día de hoy, sábado 4 de abril, se llevó a cabo una nueva edición de la Travesía de los Cerros, uno de los eventos deportivos más emblemáticos de Villa La Angostura, que reunió a corredores locales, regionales y nacionales en un entorno natural único de la cordillera patagónica.

La competencia, desarrollada íntegramente en terreno de montaña, ofreció distintas alternativas — Travesía Kids, 8K, 12K, 21K y 42K— permitiendo la participación tanto de familias y corredores principiantes, como de atletas experimentados en trail running. A lo largo de los circuitos, los participantes atravesaron senderos técnicos, bosques nativos y pronunciados desniveles, consolidando a la prueba como un verdadero desafío deportivo en contacto directo con la naturaleza.

Una carrera con historia, identidad y valores

La Travesía de los Cerros nació en el año 2009 como una iniciativa del Grupo de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes de Villa La Angostura, con el objetivo de celebrar su aniversario institucional. Desde sus inicios, el evento estuvo atravesado por valores como el compañerismo, la superación personal y, especialmente, la seguridad en montaña, un aspecto distintivo gracias a la experiencia del equipo organizador.

A partir de 2016, la competencia adquirió un fuerte carácter simbólico, realizándose en homenaje a Raúl Elgueta, uno de los fundadores de la institución. Este espíritu conmemorativo se mantiene vigente, otorgando a la carrera una identidad profundamente ligada a la comunidad local.

Con el paso de los años, la prueba ha crecido de manera sostenida, pasando de convocar a unas decenas de corredores en sus primeras ediciones a reunir actualmente a unos 800 participantes, posicionándose como una de las carreras de trail más destacadas de la Patagonia.

La combinación de deporte, paisaje y valores comunitarios convierte a la Travesía de los Cerros en una competencia con fuerte impronta local, que no solo atrae a corredores sino también a acompañantes y visitantes que disfrutan de la propuesta turística del destino, desde actividades al aire libre hasta circuitos escénicos de la región.

Impacto turístico y dinamización de la temporada de otoño

La realización de la Travesía de los Cerros en el mes de abril refuerza estratégicamente la oferta turística en temporada de otoño, un período que se caracteriza por la belleza escénica de los bosques andino-patagónicos vestidos de colores ocre y dorado. De este modo, se fortalece la diversificación de la oferta turística, más allá de las temporadas tradicionales de verano e invierno.

En el marco del fin de semana largo de Semana Santa, el evento genera un importante movimiento turístico, impulsando la ocupación hotelera, el consumo gastronómico y la contratación de servicios locales.

Con su privilegiado entorno dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi y su consolidada oferta de actividades durante todo el año, Villa La Angostura reafirma su posicionamiento como destino ideal para el turismo activo.

Designada Capital Provincial del Deporte de Montaña por la Legislatura de la Provincia del Neuquén en 2025, en reconocimiento a su trayectoria en la organización de competencias de alcance nacional e internacional, Villa la Angostura continúa destacándose como sede de eventos deportivos de naturaleza.