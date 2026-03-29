Se realizó el Torneo de Voley en Villa La Angostura.

En el día de ayer, sábado 28, se llevó a cabo un torneo de vóley que reunió a equipos de Villa La Angostura y San Martín de los Andes.

El torneo fue organizado por el CEF N° 7 y el Club Carpinteros, y contó con distintas categorías femeninas y masculinas. Los partidos se disputaron en el Gimnasio Municipal “Adrián Mercado” y en el SAF “Chichi Irizar” de la Escuela N° 186, destacándose un gran nivel de competencia.

Participaron equipos del CEF N° 7 y del Club Carpinteros, junto a los clubes visitantes Lacar, CEF N° 9 y Muni SMA, provenientes de San Martín de los Andes.