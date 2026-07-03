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Subsecretaría de Capital Humano y mejora organizacional

Campaña de vacunacion para agentes municipales

Jul 2, 2026

Personal del Hospital Local llevó adelante una jornada de vacunación destinada al personal municipal, en el marco de una acción coordinada con el Área de Salud Ocupacional y la Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional.

En esta primera etapa se aplicaron vacunas antigripales y de calendario (antitetánica y contra la hepatitis B) al personal que presta funciones en el Servicio de Residuos, priorizando a este sector debido a la mayor exposición ocupacional de sus trabajadores a factores de riesgo biológicos derivados de la manipulación y recolección de residuos.

Esta medida preventiva tiene como objetivo disminuir el riesgo de enfermedades y contribuir a la continuidad de los servicios esenciales.Asimismo, y de acuerdo con la disponibilidad de dosis, durante la jornada también fue vacunado personal perteneciente a las áreas de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Planeamiento.

A medida que el Hospital Local reciba nuevas partidas de vacunas, se dará continuidad a la campaña de inmunización, alcanzando progresivamente al resto del personal municipal considerado prioritario conforme a los criterios de riesgo ocupacional y a la disponibilidad de vacunas.

La Subsecretaría de Capital Humano y Mejora Organizacional agradece el trabajo conjunto del Hospital Local y de todas las áreas involucradas, destacando la importancia de estas acciones para el cuidado de la salud de las y los trabajadores municipales.

By Prensa Vla

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